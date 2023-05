po prostu wow

Tego fani Krzysztofa Radzikowskiego nie widzieli jeszcze nigdy! Aż nas zamurowało, kiedy gwiazdor Gogglebox TTV pokazał to publicznie. Po prostu wow

Waldemar Kowalski 21:34

Od pewnego czasu Krzysztof Radzikowski postanowił całkowicie odmienić swoją sylwetkę, co wychodzi mu naprawdę dobrze. Były strongman i zawodnik FAME MMA z każdym tygodniem wylewał na siłowni siódme poty, co przynosi fenomenalne korzyści. Okazuje się, że co rusz gwiazdor Gogglebox TTV wnosi na wagę coraz mniej kilogramów, a jego sylwetka sprawia, że wielu padnie z wrażenia. Ostatnie zdjęcie potwierdza tylko, że takich obrazków fani Radzikowskiego jeszcze nie widzieli.