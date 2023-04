Krzysztof Radzikowski zmienia się w Krzysztofa Ibisza! Oczy wyszły nam z orbit po zobaczeniu, co się stało z gwiazdorem Gogglebox TTV

FAME MMA podjęło radykalne kroki w sprawie Adriana Polaka! Stanowcza decyzja federacji, to już oficjalne [TYLKO U NAS]

Mariusz Pudzianowski zwymiotował w czasie treningu do walki ze Szpilką! Dostał szmatę do ręki i musiał po sobie sprzątać

Krzysztof Radzikowski ogromną część swojego życia spędził na siłowni, najpierw przygotowując się do kolejnych zawodów dla najsilniejszych ludzi na świecie, a teraz poprawiając swoją sylwetkę oraz muskulaturę. W ostatnim czasie gwiazdor Gogglebox TTV zmienił się jednak nie poznania, zrzucając mnóstwo kilogramów i schodząc na wadze poniżej 120 kilogramów, dzięki czemu mógł się pochwalić ogromnym sukcesem, na który czekał ponad 20 lat. Jego ostatnie zdjęcie sprawiło jednak, że wielu internautów przeżyło prawdziwy szok i pojawiły się komentarze, których nie powstydziłby się nawet Krzysztof Ibisz.

Oczy wyszły nam z orbit po zobaczeniu, co się stało z Krzysztofem Radzikowskim! Od razu porównali go do Krzysztofa Ibisza

Tuż po Wielkanocy, Krzysztof Radzikowski wraz w towarzystwie Krzysztofa "Fericze" Ferenca, znanego m.in. z programu "Kanapowcy" postanowił pomorsować, a zdjęcia z tej przygody trafiły oczywiście na Instagrama. Gdy tylko internauci zobaczyli, co stało się z "Radzikiem", od razu pojawił się komentarz o tym, że nie tylko tors siłacza zmienił się w ostatnim czasie, ale sam Radzikowski mocno odmłodniał niczym Krzysztof Ibisz. Zobaczcie sami, co stało się z Krzysztofem Radzikowskim, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!