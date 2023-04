Krzysztof Radzikowski czekał na tę chwilę 20 lat! Wcześniej nie było o tym mowy, kolosalna zmiana w życiu gwiazdora Gogglebox TTV

Fani Krzysztofa Radzikowskiego doskonale wiedzą, że gwiazdor programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV oraz zawodnik FAME MMA spędza na siłowni mnóstwo czasu, stale poprawiając swoją formę i sylwetkę. W ostatnim czasie jednak Radzikowski stale publikuje zdjęcia, na których chwali się coraz to niższą wagą, a także zdjęciami swojego ciała, które u wielu mogą wywołać kompleksy. Okazuje się także, że w parze za zmniejszoną wagą Radzikowskiego idzie coś jeszcze. Ogromna zmiana, o której przez ostatnie 20 lat nie było mowy.

Życie Krzysztofa Radzikowskiego zmienia się po dwudziestu latach! Aż do dziś nie było o tym mowy, długo czekał aż to się stanie

Przez długie lata Krzysztof Radzikowski brał udział w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie, przez co jego postura zawsze była dość spora, podobnie jak waga. Teraz jednak gwiazdor Gogglebox TTV jest zupełnie inną wersją siebie i to również w aspektach, o których jeszcze niedawno nie miał nawet co myśleć. Wszystko potwierdziło się jednak, kiedy siłacz postanowił wybrać się na zakupy do galerii handlowej. Tam Radzikowski przekonał się, że po ponad 20 latach znów może poczuć się jak miliony zwykłych Polaków. Zobaczcie ogromną zmianę w życiu Radzikowskiego, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!