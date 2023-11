Ten fakt z życia Artura Szpilki mocno nas zszokował. Ogromne poświęcenie, dla wielu byłaby to istna katorga

Twarz Popka stała się jeszcze bardziej przerażająca. Nie do wiary, co sobie zrobił

Pot sam zaczął spływać nam z czoła po tym, co Krzysztof Radzikowski wyczyniał z ukochaną. Zdjęcie z prywatnych wygibasów trafiło do sieci

Artur Szpilka musiał zmienić swoje plany na koniec 2023 roku. Po zwycięstwie z Mariuszem Pudzianowskim na gali XTB KSW Colosseum II mówiło się, że pięściarz do klatki wróci właśnie w listopadzie albo grudniu. Cele pokrzyżowały problemy ze zdrowiem. Szpilka musiał poddać się operacji kręgosłupa. Wówczas stało się jasne, że najwcześniej w kolejnej walce w KSW pojawi się dopiero na początku 2024 roku. Obecnie zawodnik mocno pracuje nad tym, żeby wrócić do formy.

Zzielenieliśmy z zazdrości widząc, gdzie znalazł się Artur Szpilka! Pięściarz wyjechał z Polski i wszystko pokazał

Szpilka i jego postanowienie. Wielkie wyzwanie

Od kilku dni Szpilka wraz z ekipą przebywa w Egipcie, gdzie kontynuuje przygotowania. Okazuje się, że wypad do Afryki nie oznacza "przerwy" od postanowień zawodnika. Już od dłuższego czasu Szpilka stosuje ścisły post w niedzielę. Oznacza to, że oprócz płynów zawodnik nie przyjmuje żadnych pokarmów aż do północy. Potwierdzają to nagrania Szpilki opublikowane na Instastories.

Artur Szpilka zdecydował się opuścić Polskę. Wiadomo, gdzie spędzi najbliższy czas. Ma konkretny plan

- Na głodóweczce trening trzeba zrobić - powiedział pięściarz na jednym z nagrań. - Często pytacie mnie, czy ta jednodniowa głodówka coś pomaga. To jest szósty tydzień takiej diety, czuję się rewelacyjnie. Spróbuję tego w przygotowaniach do walki i zobaczymy jak to będzie wyglądało - wyjaśnił Szpilka w nagraniu. I trzeba przyznać, że dzień bez jedzenia dla wielu osób byłby nie do pomyślenia.