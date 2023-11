Artur Szpilka zdecydował się opuścić Polskę. Wiadomo, gdzie spędzi najbliższy czas. Ma konkretny plan

Wielu się rozklei po tym, co napisał publicznie Krzysztof Radzikowski! Znalazł się pod gradobiciem komentarzy przez to zdjęcie

Artur Szpilka 2023 rok może zaliczyć do udanych. Jego kariera w mieszanych sztukach walki rozwija się naprawdę dobrze, a potwierdzeniem tego było zwycięstwo z Mariuszem Pudzianowskim podczas gali XTB KSW Colosseum II. Pięściarz do występów miał wrócić w listopadzie albo grudniu tego roku. Ale kilka miesięcy temu stało się jasne, że z jego planów nic nie wyjdzie. Powodem był powracający ból pleców. Szpilka wylądował na stole operacyjnym i to wykluczyło go z występów w tym roku.

Szpilka wyjechał z Polski. Wiadomo, gdzie się udał

Wiadomo natomiast, że 34-latek powoli wraca do odbudowywania formy i niebawem możemy dowiedzieć się, kiedy i z kim stoczy kolejny pojedynek w KSW. Na razie jednak Szpilka bierze się ostro za treningi... Choć nie od razu. Na profilu pięściarza na Instagramie pojawiły się nagranie świadczące o wyjeździe z Polski. Okazuje się, że Szpilka udał się do Egiptu, gdzie spędzi najbliższe dni.

Wyjazd Szpilki, zdradził szczegóły

Ujawnił również, że poniedziałek i wtorek to czas na odpoczynek, a do treningów wraca w środę. - Od środy trening, rehabilitacja, bo tak naprawdę po to tu przyjechaliśmy - powiedział Szpilka na jednym z nagrań. Pięściarz pokazał również warunki panujące w Egipcie, a te są wyśmienite. 30 stopni na termometrach, pełne słońce i morze. To na pewno bardziej przyjazne warunki niż te, które panują obecnie w Polsce.