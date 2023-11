Krzesła nie wytrzymały, gdy siedliśmy z wrażenia po tej przemianie Kamili Wybrańczyk. Takiego wyglądu nikt się nie spodziewał, co za transformacja!

Mariusz Pudzianowski nie mógł tego tłumić w sobie! Szczery do bólu. Bezlitośnie podsumował Polaków

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk to jedna z najpopularniejszych par polskiego sportu. Związek tworzą od wielu lat. Ukochana pięściarza towarzyszyła mu niemal podczas każdej najważniejszej walki w karierze i widać było, że bardzo przeżywa pojedynki "Szpili". Dzięki obecności na wielu galach popularność Wybrańczyk rosła, aż w końcu sama partnerka Szpilki sama postanowiła spróbować sił w mieszanych sztukach walki i stoczyła pojedynki na galach FAME MMA oraz HIGH League.

Wybrańczyk pokazała zmianę. Fani zachwyceni

Wybrańczyk często pytana jest przez fanów, czy wróci jeszcze do oktagonu, ale jak sama zaznaczała, na razie nie ma na to czasu, bo zajmuje się wieloma innymi sprawami. Ukochana Szpilki aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie niemal codziennie publikuje nowe treści. Ostatnio jej fani mogli być mocno zaskoczeni, gdy pokazała fotografie w innym wydaniu.

Mianowicie Wybrańczyk pokazała się w blond włosach. Przemiana spodobała się internautom. - Ale cudnie! Wspaniale Ci pasuje, ale na pierwszym zdjęciu nie wiedziałam kto to?! - śmiała się jedna z fanek. - Zupełnie inaczej! Od czasu do czasu fajnie poeksperymentować - czytamy w innym komentarzu. Była to jednak raczej błyskawiczna zmiana, bo na kolejnych nagraniach Wybrańczyk pokazała się już w czarnych włosach.