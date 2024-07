To, co dzieje się obecnie u Sebastiana Fabijańskiego mrozi krew w żyłach. Porażające wyznanie, wszystko powiedział publicznie

To, co stało się z ciałem "Bestii" Piechowiaka wielu przyprawi o ciarki! Aż nami wstrząsnęło, kiedy spojrzeliśmy na zawodnika CLOUT MMA

Mariusz Pudzianowski otrzymał cios, po którym aż nam łzy napłynęły do oczu. Niespodziewane uderzenie nadeszło znikąd. Przykro się to czyta

Sebastian Fabijański to przede wszystkim aktor, który jednak próbuje również swoich sił w muzyce, a w przeszłości walczył również dla organizacji FAME. Wszystko to sprawiło, że nazwisko celebryty stało jeszcze popularniejsze i obecnie pojawia się on nie tylko w mediach głównego nurtu. Rap, występy w filmach oraz walki dla freak fightowej organizacji sprawiły, że Fabijański nie może narzekać na brak sławy i pieniędzy, ale jak nietrudno się domyślić, przypłacił to brakiem intymności oraz spokoju w życiu prywatnym. W ostatnim podcaście "Żurnalisty", w którym pojawił się celebryta poruszony został m.in. wątek popularności. Okazuje się, że nawet zwykły spacer po Warszawie jest dla Fabijańskiego sporym wyzwaniem, bowiem wszędzie słyszy on swoje nazwisko i czuje na sobie wzrok innych ludzi.

Sonda Czy powinno dojść do walki Marcin Najman - Boxdel na FAME 22 na PGE Narodowym Oczywiście, koniecznie! Nie, to bez sensu Nie mam zdania

- Na początku to było ekscytujące i fajne, łechcące. Na dzień dzisiejszy jest to bardziej przytłaczające (…) Skala niewątpliwie jest przytłaczająca przez to, że ja jestem znany na bardzo wielu płaszczyznach – w internecie, mediach tradycyjnych, przez aktorstwo, muzykę itd. Sam oczywiście sobie to zafundowałem. - rozpoczął swoje wyznanie celebryta ujawniając, że rozpoznawalność po osiągnięciu pewnego progu sławy zaczyna być męcząca.

- Przechodząc ostatnio przez kładkę nowo wybudowaną na Wiśle, nie mając niestety słuchawek, co chwila słyszysz „Fabijański! Fabijański!” W pewnym momencie staje się to naprawdę takie, że masz zafundowane rycie czachy. Chcesz się zapaść pod ziemię i być niewidocznym... - dodał Fabijański zaznaczając, jak trudno przemieszczać mu się pieszo po mieście, kiedy nie może wyciszyć otoczenia chociażby słuchawkami.