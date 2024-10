To koniec CLOUT MMA?! Najczarniejszy scenariusz włodarzy ma się realizować na naszych oczach, szokujące doniesienia o federacji

Bijatyka za kulisami konferencji FAME: The Freak! Taazy i Alberto rzucili się sobie do gardeł, wielka zadyma

FAME przejęło CLOUT MMA?! Szokujące doniesienia

W ostatnich tygodniach fani freak fightów byli świadkami niemałego zamieszania związanego z federacją CLOUT. Po tym, jak gala CLOUT MMA 6 miała odbyć się w sobotę 5 października, konkurencja w postaci FAME i nowy projekt "The Freak" ogłosili, że ich wydarzenie odbędzie się zaledwie dzień wcześniej, co skłoniło włodarzy CLOUT do odwołania swojej najbliższej gali. Od tamtej chwili federacja nie informowała o tym, co dalej dzieje się wokół CLOUT MMA 6. Jak jednak ustalił "Goniec", być może to wydarzenie nie będzie już problemem włodarzy CLOUT MMA, bowiem organizację miał przejąć FAME. - Federacja Fame będzie miała prawa do marki i znaku towarowego Clout oraz do podpisanych przez federację zawodników i prowadzonych przez nią social mediów. - czytamy na łamach serwisu.

Zawodnicy CLOUT w FAME

Takie obrót spraw tłumaczyły m.in. to, że na najbliższej gali FAME: The Freak zobaczymy w klatce zawodników podpisanych przez organizację CLOUT, a więc Marcina Najmana i Adriana Ciosa. Jak wynika z medialnych doniesień, być może CLOUT przetrwa na rynku pod taką samą postacią, w jakiej znamy organizację obecnie, ale równie dobrze może ona zostać wchłonięta przez powstały niedawno projekt "The Freak".

Sławomir Bielski uspokaja w sprawie CLOUT

Nieco inne światło na sprawę rzuca z kolei Sławomir Bielski, czyli partner posiadającej większościowy pakiet w CLOUT Julity Bielskiej. Poproszony przez Tomasza "Gimpera" Działowego o komentarz w sprawie organizacji uspokoił YouTubera tłumacząc, że obecnie obie federacje współpracują ze sobą w imię rozwoju branży. - (...) To jakieś plotki Tomku, po prostu zacieśniamy z Fame współpracę że tak powiem dla nowego oblicza freaków - odparł cytowany przez Gimpera Bielski.