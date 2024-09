Znamy rywala Marcina Najmana na CLOUTMMA 6! Ma za sobą wielki skandal. Tego nikt się nie spodziewał

Marcin Najman - Kaczor BRS na CLOUTMMA 6

Najman ostatnią walkę stoczył w marcu tego roku, gdy poniósł bolesną porażkę z Jackiem Murańskim, po której musiał przejść operację oka. Doszedł jednak do siebie i od kilku dni zapowiadał, że jego nowym celem jest "wytropienie i rozbicie wszystkich zapijaczonych mord". Jak się okazuje, rozpocznie od walki z "Kaczorem BRS", o którym zrobiło się głośno w ostatnich miesiącach. Raper stoczył swoją pierwszą walkę w kwietniu na gali Prime Show MMA 8 i pewnie wygrał z Jasiem Kapelą, a następnie... stał się bohaterem skandalu na gali FAME 21. Na niej miał zawalczyć z "Hejterem", ale już w trakcie wydarzenia do klatki weszli włodarze federacji i ogłosili, że lekarze nie dopuścili "Kaczora" do walki. Zawodnik był pod wpływem alkoholu i nie dostał zgody na wyjście do klatki. Jego miejsce zajął Amadeusz "Ferrari", ale "Kaczor BRS" stoczył już drugą walkę na sierpniowej gali PRIME 9. W jednym z dwóch głównych pojedynków pokonał "Rafonixa".

Dla "Kaczora" będzie to trzecia walka we freak-fightach i pierwsza poza PRIME. Z kolei Najman ma już za sobą pięć walk dla CLOUTMMA i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Przez kontuzję ominął poprzednią galę CLOUTMMA 5, ale teraz wraca z nową motywacją. "Już jutro rozpoczynam ostatnią misję we Freak Fightach. Wytropienie i rozbicie wszystkich zapijaczonych mord! To nowa misja Cesarza" - zapowiadał dzień przed programem "First Meet", na którym oficjalnie ogłoszono jego rywala.

Gala CLOUTMMA 6 odbędzie się 5 października w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Podczas "First Meet" poznaliśmy pierwsze szczegóły gali i zestawienia. W klatce poza Najmanem i "Kaczorem BRS" pojawią się m.in. Zbigniew Stonoga, "Fagata", Denis Labryga, Adam "AJ" Josef i Alan Kwieciński.