Tomasz Adamek jednym zdjęciem wywołał zamieszanie. Kibice mogą tylko zacierać ręce, powrót coraz bliżej

Adamek ostatni zawodowy pojedynek stoczył ponad pięć lat temu, ale od dawna wspominał o powrocie między liny - najpierw mówił o trzech walkach, potem zaznaczał, że kibice zobaczą go w akcji jeszcze tylko raz. Niewiele osób stawiało jednak na to, że "Góral" z Gilowic wróci ze sportowej emerytury na freakowej gali. Były mistrz świata związał się z federacją Fame MMA i to właśnie w tych barwach stoczy dwie batalie w przyszłym roku.

Tomasz Adamek zaczął obóz przed walką na Fame MMA

Wiele wskazuje na to, że pierwszy z tych pojedynków odbędzie się na hucznie zapowiadanej jubileuszowej gali Fame 20. Nie znamy jeszcze daty i szczegółów tego wydarzenia, ale Adamek rozpoczął już obóz przygotowawczy pod wodzą swojego byłego trenera Gusa Currena. "Góral", który na co dzień mieszka w New Jersey, wybrał się do szkoleniowca na Florydę. I to właśnie wspólnym zdjęciem z sali House of Champions w Vero Beach Adamek narobił sporego zamieszania. "Przyszedł czas zacząć obóz wiec jestem z Gusem nigdy nie ma lekko" - napisał Adamek na Facebooku.