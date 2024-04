Tomasz Hajto chce się bić z kolejnym piłkarzem! Ta wiadomość nie pozostawia złudzeń

Hajto domaga się walki z kolejnym piłkarzem

Świat freak-fightów coraz mocniej przenika się ze światem sportu. Występy na freakowych galach notują coraz częściej nie tylko byli i aktywni zawodnicy sportów walki, ale też sportowcy związani z całkiem innymi dyscyplinami. Swoją coraz większą „reprezentację” w świecie freak-fightów mają piłkarze – szlaki przecierał Piotr Świerczewski, a później w oktagonie oglądaliśmy m.in. Tomasza Hajtę, Błażeja Augustyna czy Jakuba Koseckiego. Dużym zaskoczeniem było dołączenie do Clout MMA właśnie wspomnianego Hajty, który swój debiut w klatce zanotował tuż przed 51. urodzinami, a stanął on do walki z dużo młodszym byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem. Hajto do tej pory stoczył dwa pojedynki i już chce kolejny!

Tomasz Hajto na Clout MMA 1 musiał uznać wyższość Bartmana. Na Clout MMA 3 wystąpił ponownie, tym razem walcząc z byłym piłkarzem, ale również sporo od siebie młodszym, Jakubem Wawrzyniakiem. Nie wykluczone jednak, że już niedługo zmierzy się ze swoim rówieśnikiem! A przynajmniej tak by chciał, bowiem rzucił on wyzwanie Piotrowi Świerczewskiemu.

Tomasz Hajto rzucił wyzwanie Piotrowi Świerczewskiemu

Wspomniany wcześniej Świerczewski swój debiut w MMA zanotował już pod koniec 2019 roku, czyli 4,5 roku temu. Wówczas na gali Free Fight Federation 2 wygrał z Grzegorzem „Gregiem Collinsem” Chmielewskim. Na jego kolejną walkę musieliśmy poczekać aż do połowy 2023 roku, gdy na Fame Friday Arena 1 stanął do walki z Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem i znów okazał się zwycięski. Teraz na walkę ze „Świrem” chęć ma Tomasz Hajto, który udostępnił na Instagramie wspólne zdjęcie ze Świerczewskim i napisał wprost. – Sławek, ogarniesz taką walkę? – napisał Hajto, zwracając się do jednego z włodarzy Clout MMA, Sławomira Peszko. Ten jeszcze sprawy nie skomentował, jednak udostępnił wpis Hajty na swoim profilu na Instagramie. Aby do walki doszło, Clout MMA musiałoby najpewniej porozumieć się z FAME, w którym walczył niedawno Świerczewski.

i Autor: Instagram Tomasz Hajto