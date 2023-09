i Autor: CLOUT MMA Tomasz Hajto wylewa siódme poty na sali treningowej. Tak zawalczy na Clout MMA 5.08.2023!

Będzie bitka

Tomasz Hajto pobije się z innym piłkarzem! Clout MMA szykuje wielki hit. Reprezentant Polski wchodzi do klatki!

KLS 14:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tomasz Hajto wkroczył do świata freak fightów i choć zaczął od porażki, to zebrał całkiem dobre recenzje. A to dopiero początek przygody byłego reprezentanta Polski z oktagonem. Okazuje się, że już niedługo znów zobaczymy go na gali Clout MMA. Były stoper m.in. Schalke 04 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wystąpi na najbliższej gali nowej federacji, która już 29 października w Płocku. Plotki na temat jego rywala są bardzo ciekawe, bowiem chodzi o innego reprezentanta Polski.