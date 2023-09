Kolejne świetne wiadomości dla fanów Legii Warszawa. Będzie wielka produkcja, kamery były wszędzie

– Serial dokumentalny o Legii Warszawa ma liczyć sześć odcinków, kamery towarzyszyły drużynie przez 11 miesięcy. Osią zdarzeń serii jest sezon piłkarski 2022/2023, ale dokument znacznie wykracza poza te ramy. Serial wyprodukuje Rochstar. Reżyserem i producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko – napisano na stronie press.pl.

Za serial ma być odpowiedzialna platforma Prime Video, która zapowiedziała na przyszły rok również premierę dokumentu o Jakubie Błaszczykowskim, a wcześniej zrealizowała film o Robercie Lewandowskim.

Portal "Legia.net" informuje, że pierwszych odcinków należy spodziewać się w lutym 2024 r. To nie będzie pierwsza szeroko zakrojona produkcja na temat stołecznego klubu. Kiedyś cykliczny serial o Legii robił kanał nSport, który należał wtedy do Grupy ITI, która była właścicielem Legii. Produkcje piłkarskie na dużych platformach streamingowych to już norma. Sporo szumu zrobił serial dokumentalny o Sunderlandzie, w ślady klubu z północnej Anglii poszedł Manchester City i Juventus. Kamery do swojego domu wpuścił m.in. Neymar i Cristiano Ronaldo.

