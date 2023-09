Próba generalna pucharowiczów. Raków i Legia z ligowymi zwycięstwami?

Kursy TOTALbet: Raków – ŁKS i Piast - Legia

Jako pierwsi na murawę wybiegną mistrzowie Polski, którzy w sobotnie popołudnie przed własną publicznością zmierzą się z ŁKS-em Łódź. Wydaje się, że w starciu z beniaminkiem częstochowianie nie powinni mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Podopieczni Dawida Szwargi całkiem nieźle godzili grę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów z występami w ekstraklasie, w 5 dotychczasowych meczach gromadząc 10 punktów i zajmując obecnie piątą lokatę w ligowej tabeli. Zupełnie inaczej sytuacja ma się natomiast w przypadku zespołu z Łodzi, który w 7 grach uzbierał zaledwie 6 „oczek”, co daje mu obecnie przedostatnią pozycję, zagrożoną spadkiem z ligi. Warto przy tym podkreślić, że podopieczni Kazimierza Moskala przegrali jak do tej pory wszystkie cztery wyjazdowe spotkania, podczas gdy Raków jest jak dotąd niepokonany na własnym obiekcie (3 wygrane i remis). Wobec tych statystyk wydaje się niemal pewne, że także i tym razem częstochowianie sięgną po komplet „oczek”, a przypuszczenia te potwierdzają również kursy przygotowane przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher triumf mistrzów Polski „wycenił” bowiem na 1.36, w przypadku wygranej ŁKS-u jest to z kolei aż 9.00. Pamiętajmy jednak, że ekipę spod Jasnej Góry już w czwartek czeka bardzo trudny, wyjazdowy mecz w Lidze Europy przeciwko Atalancie Bergamo. Czy zatem łodzianie mogą szukać swej szansy w tym, że rywal będzie już myślami we Włoszech? Przekonamy się w sobotnie popołudnie.

Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka natomiast Legię, która w Gliwicach zmierzy się z Piastem. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia wciąż nie znajduje się jeszcze w optymalnej formie – dopiero 11. miejsce w tabeli – ale warto podkreślić, że przegrał on zaledwie jedno z siedmiu dotychczasowych spotkań. Druga strona medalu jest taka, że gliwiczanie odnieśli przy tym także jedno zwycięstwo. Co ciekawe, odnieśli je, pokonując przed własną publicznością Raków Częstochowa, triumf zapewniając sobie w samej końcówce spotkania. Bilans Piasta przed własną publicznością nie rzuca natomiast na kolana, składa się na niego bowiem wspomniana wygrana z mistrzem Polski, bezbramkowy remis z Ruchem Chorzów oraz porażka 1:2 z Lechem Poznań. Wyjazdową formę Legii trudno będzie z kolei zweryfikować, z powodu przekładanych spotkań warszawianie zagrali jak do tej pory tylko jeden mecz na obcym stadionie, remisując w Krakowie z Puszczą Niepołomice (1:1). Biorąc pod uwagę fakt, że Piastunki zremisował aż 5 z 7 ligowych spotkań, wydaje się całkiem możliwe, że także i w najbliższą sobotę będziemy świadkami podziału punktów. To zdanie podzielają również eksperci TOTALbet, którzy szanse obu drużyn oceniają niemal identycznie. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 2.81, gości z Warszawy – 2.66, remis „wyceniono” z kolei na 3.35.

