Kto najlepszym piłkarzem świata FIFA? Są nominacje, kiepska wiadomość dla Lewandowskiego

Lewy, jeszcze w czasach gry w Bayernie Monachium wygrał tą nagrodę dwa razy - za 2020 i 2021 rok. Niestety magazyn "France Football", przyznający rok w rok Złotą Piłkę, w roku pandemiczny, galę odwołał, a dwanaście miesięcy później Lewandowskiego - minimalnie - w głosowaniu wyprzedził Leo Messi.

I choć Robert Lewandowski znalazł się w gronie nominowanych do zdobycia Złotej Piłki, to tym razem samo znalezienie się w finałowej trzydziestce trzeba uznać za sukces. FIFA jednak nie doceniła debiutanckiego sezonu Polaka w Barcelonie, zdobytej korony króla strzelców (23 gole w LaLiga 2022/23), zdobycia mistrzostwa Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii.

Poniżej lista piłkarzy, którzy zostali nominowani do nagrody FIFA The Best. Kibice mogą głosować na oficjalnej stronie FIFA. Głosowanie ruszyło 14 września i potrwa do 6 października. W głosowaniu na najlepszego piłkarza biorą udział cztery grupy kapitanowie, selekcjonerzy i przedstawiciele mediów z krajów zrzeszonych w FIFA oraz właśnie kibice. Głosy każdej z grup to 25 proc. końcowego wyniku.

Nominowani:

Lionel Messi

Julian Alvarez

Marcelo Brozović

Kevin De Bruyne

Ilkay Guendogan

Erling Haaland

Rodri

Chwicza Kwaracchelia

Kylian Mbappe

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

