Tomasz Oświeciński pierwszy raz o wielkich problemach ze zdrowiem! "Historia, o której nigdy nie powiedziałem"

O ile największą uwagę widzów przed galą FAME 21 przyciąga przede wszystkim pojedynek Tomasza Adamka z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, to na karcie walk majowej gali znalazło się również wiele pojedynków, które ze względu na realny konflikt podgrzewają atmosferę. Jednym z nich jest starcie Tomasza Oświecińskiego z Adrianem Ciosem. Dla "Stracha" będzie to pierwszy pojedynek od czasów jego kariery w federacji KSW, kiedy to najpierw walczył z Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem, a później z Erko Junem. W rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Oświeciński przyznał, że wtedy nie mógł zaprezentować w pełni swoich umiejętności, bowiem zmagał się z alergią, o której wtedy jeszcze nie wiedział.

- Dużo osób nie wie, co się stało ze mną i dlaczego stało się tak, jak się stało. To jest śmieszna historia, o której nigdy nie powiedziałem. Okazało się, że mam alergię na zwierzęta. Jak się szykowałem do walki z Popkiem i Erko Junem nie wiedziałem, dlaczego mi brakuje tlenu. Zatykało mnie. - wyznał po latach Oświeciński.

Po walkach udał się on do lekarza, a ten od razu zdiagnozował u niego alergię na kocią sierść. - Zrobiłem badania i okazało się, że w skali od 1 do 6 ja mam 6… To się objawiało tym, że zawężało mi oskrzela (…) Lekarz powiedział, że jeszcze chwila i będę miał astmę. - dodał „Strachu” tłumacząc, że swoje dwa koty musiał oddać pod opiekę teściom. Od razu przestrzegł on Adriana Ciosa przed walką, że teraz będzie miał on do czynienia z najlepszą formą "Stracha". Zobaczcie całą rozmowę z Tomaszem Oświecińskim w materiale wideo powyżej!

Swoją pierwszą walkę Oświeciński stoczył w grudniu 2017, kiedy zmierzył się z Popkiem i wygrał w drugiej rundzie przez TKO. Później, w czerwcu 2018 roku skrzyżował rękawice z Erko Junem i wtedy musiał uznać wyższość rywala już w pierwszej rundzie po nokaucie. Dla Adriana Ciosa z kolei będzie to dziesiąta walka. Od czasu dołączenia do federacji CLOUT MMA Cios nie przegrał pojedynku, wygrywając z Łukaszem Magicalem Jr., Pawłem Jóźwiakiem oraz dwukrotnie z Marcinem Najmanem.