Trenował z Janem Błachowiczem, teraz urządzi krwawą jatkę z ojcem Denisa Załęckiego! CLOUT MMA odkrywa kolejne karty

Wielkimi krokami zbliża się gala CLOUT MMA 1! Fani freak-fightów zobaczą 5 sierpnia 2023 roku prawdziwe fajerwerki w klatce. Denis Labryga i Dawid „Crazy” Załęcki zmierzą się w emocjonującym pojedynku w formule K-1. To nie koniec! By dodać kolorytu temu starciu, obaj zawodnicy założą tylko małe rękawice do MMA. Nikt nie będzie chował się za podwójną gardą. Szykuje się niezła jatka!

Denis Labryga w klatce organizacji CLOUT MMA

Jak młody wyga poradzi sobie w starciu ze starym lisem? Denis Labryga pokazywał już wielokrotnie, że żadne wyzwania nie są mu straszne. Podczas gali CLOUT MMA 1 zmierzy się w nowej dla siebie formule K-1 z dużo bardziej doświadczonym w tej płaszczyźnie Dawidem Załęckim. Labryga nie przegrywał w starciach na gołe pięści, wygrywał także w MMA. Jesteśmy przekonani, że młodzian na CLOUT MMA 1 pokaże swoją kolejną odsłonę. A Denis ma co zaprezentować! Uwierzcie, że z byłym mistrzem UFC Janem Błachowiczem nie tylko pozował do wspólnych zdjęć.

„Crazy” znów da szaloną walkę?

Dawid „Crazy” Załęcki z przytupem wszedł do świata freak-fightów. Niech nikogo nie zmyli jego spokojne usposobienie przy mikrofonie. W klatce pokazuje zupełnie odmienne, szalone oblicze! Tak samo będzie również 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Po dwóch efektownych pojedynkach i wygranych nad Alanem Kwiecińskim i Vaso Bakocevicem, ostatnio musiał uznać wyższość uznanego kickboksera Mateusza „Don Diego” Kubiszyna. Czy w barwach nowej organizacji wróci na zwycięskie tory?

CLOUT MMA 1: Sprzedaż biletów trwa!

Trwa sprzedaż biletów na galę CLOUT MMA 1, a wejściówki na nasze pierwsze wydarzenie wciąż są dostępne na platformie GoingApp.pl. Ceny biletów na CLOUT MMA 1 rozpoczynają się od 79 złotych! W trakcie gali CLOUT MMA 1 nie zabraknie nie tylko pojedynków czołowych polskich influencerów! W rozpisce pojedynków pojawią się także nazwiska gwiazd sportu. Wyczekujcie kolejnych naszych ogłoszeń.