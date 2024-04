UFC 300 o której? UFC 300 data i godzina. Gala UFC 300 O KTÓREJ GODZINIE? Kiedy UFC 300? UFC 300 w Las Vegas o której godzinie?

UFC 300 o której? UFC 300 data i godzina. Gala UFC 300 O KTÓREJ GODZINIE?

Gala UFC 300 będzie naprawdę wyjątkowym wydarzeniem. Organizacja postarała się o to, aby wystąpili na niej najlepsi zawodnicy i zawodniczki, choć wiadomo było, że tak potężna federacja nie będzie w stanie upakować na jednym wydarzeniu wszystkich swoich gwiazd. Fani nie powinni być jednak zawiedzeni, bowiem zobaczą dwie walki mistrzowskie oraz jedną walkę o nieco inne trofeum – pas BMF, czyli pas dla „największego sku***syna”.

Kiedy UFC 300? UFC 300 w Las Vegas o której godzinie?

Walką wieczoru będzie walka o tytuł mistrza wagi półciężkiej, w której Alex Pereira będzie bronił pasa przed Jamahalem Hillem. Przed nimi do klatki wejdą Weili Zhang i Yan Xiaonan, które zmierzą się o należący do Zhang tytuł mistrzyni wagi słomkowej – w której niegdyś brylowała Joanna Jędrzejczyk. Z kolei o wspomniany wcześniej pas BMF walczyć będą Justin Gaethje i Max Holloway. Nie zabraknie także innych ciekawych starć i nazwisk – Charles Oliveira, który niedawno miał bić się o pas wagi lekkiej, zmierzy się z Armanem Carukjanem w eliminatorze do walki mistrzowskiej. Co ciekawe, w 2022 roku Carukjan uległ Mateuszowi Gamrotowi. W klatce zobaczymy też choćby Aleksandra Rakicia, który w styczniu miał bić się Janem Błachowiczem, jednak Polak wypadł z walki powodu kontuzji. Austriak na UFC 300 zmierzy się z innym byłym mistrzem wagi półciężkiej, Jirim Prochazką.

Gala UFC 300 odbędzie się w nocy z 13 na 14 kwietnia czasu polskiego. Początek walk z karty przedwstępnej zaplanowano na 0:00 czasu polskiego, walki z karty wstępnej mają toczyć się od 2:00 w nocy czasu polskiego, a karta główna zacznie się o 4:00 w nocy czasu polskiego. Transmisja karty głównej dostępna będzie w Polsacie Sport i Polsat Box Go.