Ujawniamy, gdzie i kiedy FAME MMA 18! Oficjalne informacje federacji, kolejna gala na Śląsku [TYLKO U NAS]

Co za zakończenie gali!

Miniona gala FAME 17 to jedno z tych wydarzeń, podczas których działo się naprawdę dużo. Od boleśnie wyglądającej kontuzji Marcina Wrzoseka, przez prawdziwy rollercoaster w straciu Amadeusza Ferrariego z Kamilem Łaszczykiem, aż po emocjonujący pojedynek Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem. Jeszcze nie opadły do końca emocje związane z galą FAME 17, ale kibice już powoli mogą szykować się na kolejne wydarzenie freak-fightowej organizacji. Okazuje się, że nie będzie zbyt wiele czasu na odpoczynek przed kolejną galą FAME 18.

FAME MMA wraca na Śląsk! Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się FAME 18. Informacje od freak-fightowej organizacji

- Gala będzie... To jest chyba drugi tydzień maja - nie chcę pomylić dat, po majówce w Gliwicach - zdradził tuż po gali FAME 17 Michał Jurczyga, rzecznik prasowy federacji FAME MMA, przy okazji ujawniając również, co z Marcinem Wrzoskiem oraz dlaczego Amadeusz Ferrari opuścił klatkę na noszach. Zobaczcie całą rozmowę z rzecznikiem prasowym FAME MMA, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej.