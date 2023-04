Ukochana Artura Szpilki w skąpym bikini wypaliła z grubej rury w stronę hejterów. Kamila Wybrańczyk zamknęła usta wielu

Kamila Wybrańczyk po raz ostatni weszła do klatki podczas gali High League 3 w czerwcu zeszłego roku. Przegrała wówczas na punkty z Ewą Brodnicką, byłą mistrzynią świata w boksie. Dla 36-latki była to trzecia porażka z rzędu w świecie freak fightów i najwyraźniej mocno wpłynęła na jej karierę. Niemal równo 12 miesięcy później to ukochany "Kamiszki" będzie gwiazdą gali XTB KSW Colosseum 2, a ona wspiera go z całych sił. Walka Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim rozgrzewa środowisko sportów walki w Polsce i wsparcie najbliższych z pewnością jest ważne dla obydwu, zwłaszcza w okresie trudnych przygotowań. Wybrańczyk w przeciwieństwie do "Szpili" nie musi wylewać hektolitrów potu na treningach, ale dalej dba o formę i rozwija własną markę. Od dłuższego czasu w związku z popularnością mierzy się też z hejterami, których w ostatnim poście zrównała z ziemią.

Ukochana Szpilki w skąpym bikini zmiażdżyła hejterów. Kamila Wybrańczyk zamknęła im usta

Hejterzy często wytykają 36-latce tatuaże. Ukochana Szpilki - podobnie jak on - jest ich wielką fanką i nie przejmuje się krytyką. Pokazała to w najnowszym poście na Instagramie. Wybrańczyk opublikowała zdjęcie w skąpym bikini, na którym doskonale widać jej duże tatuaże na ręce i udzie. Co więcej, zapozowała ze środkowym palcem i prosto z mostu zwróciła się do hejterów. "Zawsze bawi mnie to, że ludzi bez tatuaży, rusza to, że ktoś ma tatuaże, a wytatuowani jakoś niekoniecznie czepiają się tych "czystych", że ich nie mają" - napisała. Na potwierdzenie tych słów przytoczyła wzruszającą historię.

"Przypominają mi się okropne kpiny ludzi na widok gościa z tatuażem strasznie pokracznej jaszczurki. Wyobraźcie sobie, że to 1:1 obrazek, jaki dostał od dziecka umierającego na raka. Obiecał, że zawsze będzie go miał ze sobą, piękny gest… Taki śmieszny gdy nie znamy historii" - opowiedziała Wybrańczyk. Mocny wpis zakończyła wyjątkowym porównaniem. "Ps. jak się uwalisz gó**em to się ludzie będą czepiać, że im smrodzisz pod nosem i robisz syf, a nie dlatego, że zaburzasz ich poczucie estetyki…" - skwitowała. Poniżej znajdziesz zdjęcia Kamili Wybrańczyk w bikini: