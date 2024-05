Ukochana Roberta Burneiki na pikantnych fotografiach. Chwali się odsłoniętymi pośladkami. Ten widok przyprawia o szybsze bicie serca

Bitwa streamerów na CLOUTMMA 5 w Katowicach. „Mokry Suchar” vs „Patiro” zmierzą się w klatce już 8 czerwca

Robert Burneika, znany lepiej jako Hardkorowy Koksu, swego czasu był jedną z bardziej popularnych osób w mediach społecznościowych. Kulturysta pochodzący z Litwy dał się poznać jako człowiek z dystansem i niestandardowym poczuciem humoru, czym ujął fanów w Internecie. Jego popularność była na tyle duża, że dostał propozycję walk w MMA i na swoim koncie ma jeden występ w KSW, czy na gali nieistniejącej już federacji HIGH League. Jak na razie Burneika zrezygnował z walk w klatce i nie wiadomo, czy w ogóle podejmie się jeszcze takiego wyzwania.

Ukochana Burneiki kusi pikantnymi zdjęciami

Hardkorowy Koksu na brak popularności narzekać jednak nie może. To samo da się powiedzieć o jego ukochanej. Kulturysta dość długo ukrywał swój związek z piękną Kają, ale gdy stało się jasne, że spotyka się z urodziwą brunetką i ona zaczęła zyskiwać na popularności. Obecnie jej konto na Instagramie śledzi blisko sześćdziesiąt tysięcy użytkowników, a Kaja Burneika bardzo chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Nie brakuje również odważniejszych postów.

Niedawno opublikowała fotografie z pikantnej sesji, podczas której miała na sobie skąpy strój. Ten w zasadzie nie zasłaniał jej pośladków. - Nie mam dziś weny na głębsze myśli… Próbuję dodać ten post już czwarty raz, więc bez zbędnego pisania. Jestem wdzięczna za to co mam i wiecie co życzę sobie i mojej rodzinie zdrowia i szczęścia - brzmi nostalgiczny wpis Kai Burneiki.