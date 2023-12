Unikatowe zdjęcia! Tak wygląda żona Mameda Khalidova, legenda KSW nie widzi świata poza nią

Khalidov w lipcu świętować będzie 44. urodziny, ale wciąż sporty walki sprawiają mu dużo radości. Do tego stopnia, że w lutym legenda KSW stoczy pierwszy w karierze pojedynek bokserski. Rywalem Khalidova będzie były mistrz świata Tomasz Adamek - walkę zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty, a panowie rywalizować będą w 10-uncjowych rękawicach, czyli typowych dla batalii w boksie zawodowym. Jedyna różnica jest taka, że do starcia dojdzie w klatce, a nie w ringu.

- Pomyślałem sobie, że czemu by nie podjąć się takiego wyzwania? Marzenia trzeba spełniać. I ruszyliśmy z rozmowami i udało się je dopiąć. Pomysł w mojej głowy powstał jakieś pół roku temu. Pamiętam, że pojawił się film z Tomkiem, w którym mówił, że chce jeszcze zawalczyć. I tak naprawdę tylko z nim chciałem walczyć. Tomek to dla mnie wielka postać boksu. Osiągnął największe szczyty w swojej dyscyplinie. Wiem, że według ludzi mam marne szanse z Adamkiem, ale zrobię wszystko, żeby wygrać ten pojedynek. Wejdę do klatki, żeby go pokonać. Kładę się z myślą o tej walce, wstaję z tą myślą. Czuję, że znowu mi się chce i nie mogę się doczekać pojedynku - zdradził nam Khalidov po ogłoszeniu jego batalii z Adamkiem.

Kciuki za Mameda najmocniej ściskać będzie z pewnością jego żona, Ewa. Khalidov z ukochaną mają dwóch synów - Jasina i Kerima.