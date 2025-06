QUIZ: Kibicujesz Idze Świątek? Tylko najwięksi fani zgarną komplet punktów!

Iga Świątek stoi przed szansą na zapisanie się w historii tenisa. Może wywalczyć czwarty triumf w Roland Garros z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

- Ostatnio miałam dużo czasu, żeby pomyśleć o tym, jak grałam i jakie było moje nastawienie - powiedziała Iga Świątek. - Oczywiście skupiłam się na zmianie niektórych rzeczy i na większej intensywności. Doszłam do punktu, w którym wiedziałam, że muszę zmienić coś w moim nastawieniu i może mieć trochę więcej energii przed meczami. Zaakceptowanie tego i zrozumienie bardzo mi pomogło, ale bez wątpienia głównym zadaniem, które teraz czeka mnie w meczach, będzie zmiana tego podejścia. Na treningach grałam bardzo dobrze. Mój tenis jest dobry, więc muszę to tylko przełożyć na mecze. Chcę być bardziej pozytywna wobec tego, co robię, i nie skupiać się za bardzo na błędach. Chcę być odważniejsza - dodała

