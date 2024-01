W sieci idzie na całość i pokazuje się nago, teraz zawalczy na PRIME MMA. Natalie Wayne wkracza do freak-fightów

Na nieco ponad miesiąc przed walką z Khalidovem Tomasz Adamek wygląda właśnie tak. Czeka go mnóstwo pracy

Natalie Wayne zyskała zdecydowanie większą rzeszę fanów, gdy postanowiła zaoferować kibicom piłkarskim nietypowy zakład. Gwiazda filmów dla dorosłych wykorzystała fakt trwających mistrzostw świata w piłce nożnej i obiecała, że jeśli Polacy strzelą gola z Meksykiem, to pokaże zdjęcie swojego nagiego biustu. Choć ostatecznie mecz ten zakończył się remisem 0:0, to Wayne i tak swoją obietnicę spełniła. Jej popularność zaczęła rosnąć, a niecały rok po mistrzostwach świata ogłoszono, że Natalie Wayne trafi do... świata freak-fightów.

Natalie Wayne szykuje do walki na PRIME MMA

Gwiazda filmów dla dorosłych już wcześniej zaczęła się pojawiać przy okazji freak-fightowych wydarzeń. W październiku 2023 roku poinformowano, że zostanie ona zawodniczką PRIME MMA, a do walki z jej udziałem dojdzie na gali PRIME MMA 7.

Rywalką Natalie Wayne będzie Bernadeta „Bouncing Betty" Urbańska tancerka skupiająca się m.in. na twerkingu. Sama jest także choreografką oraz instruktorką, a rozpoznawalność przynoszą jej nie tylko zmysłowe nagrania taneczne na Instagramie, ale także udział w programie „Love Never Lies Polska” platformy Netflix. Zarówno dla niej, jak i dla Natalie Wayne będzie to debiut we freak-fightach.