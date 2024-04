Walka w samochodzie na CLOUT MMA 5! Ukraiński taksówkarz "Piwko nie można" zawalczy w Katowicach! Jego rywalem może być każdy

Przemiana Jana Błachowicza sprawiła, że nie poznaliśmy gwiazdora UFC! Przeszedł wielką metamorfozę, to naprawdę on

O ukraińskim kierowcy taksówki jakiś czas temu zrobiło się głośno, kiedy został on zaatakowany przez dwóch pasażerów. Serhii "Piwko nie można" Mykhailiuk szybko stał się m.in. bohaterem pojawiających się w sieci memów i jak się okazuje, to dopiero początek jego kariery. Federacja CLOUT MMA postanowiła zaangażować go w galę CLOUT MMA 5, podczas której zobaczymy chociażby walkę Amadeusza Ferrariego i Denisa Załęckiego. Jak na taksówkarza przystało, jego walka ma odbyć się... w samochodzie. Rywal Ukraińca nie jest jeszcze znany, bowiem będzie to jeden z fanów freak fightowej organizacji. Zgłosić do walki może się każdy, kto spełnia odpowiednie wymogi. Jakie? Sprawdźcie sami.

Konieczne jest opublikowanie TikToka z hashtagiem #PIWKOCLOUTMMA i oznaczenie profilu organizacji. Przeciwnik dla „Piwko nie można” musi ważyć do 55 kilogramów, musi być pełnoletnim mężczyzną i nie może mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów walki. Na zgłoszenia jest czas do 5 maja do 23:59. Gala CLOUT MMA 5 odbędzie się już 8 czerwca 2024 roku w katowickim Spodku.