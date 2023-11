Wardęga vs. Fabijański! Znamy całą kartę FAME: REBORN. Mocne zestawienia i duże nazwiska

Nie wierzyliśmy własnym oczom, gdy zobaczyliśmy metamorfozę Marcina Najmana. Zdjęcie wywołało lawinę, to trzeba zobaczyć

Wiele osób spodziewało się, że ostatnią galą organizowaną przez FAME MMA w 2023 będzie jubileuszowe FAME 20, jednak już jakiś czas temu stało się jasne, że na tę odsłonę będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Zamiast tego, 9 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się gala FAME: REBORN, na karcie której nie brakuje ciekawych starć oraz mocnych nazwisk.

Znamy całą kartę walk FAME: REBORN! Wardęga vs. Fabijański, Norman Parke wraca do FAME!

Najważniejszym pojedynek grudniowej gali będzie oczywiście pojedynek Sylwestra Wardęgi z Sebastianem Fabijańskim. Obaj zawodnicy do tej pory stoczyli po dwie walki i obaj w swoich rekordach nie mają jeszcze żadnego zwycięstwa, co po tym starciu powinno się zmienić. W klatce FAME: REBORN zobaczymy również m.in. Patryka Bandurskiego, Piotra Szeligę, Dariusza „Daro Lwa” Kaźmierczuka, czy… Normana Parka, który wraca do organizacji FAME. Łącznie w Atlas Arenie odbędzie się aż 11 walk.

FAME:REBORN karta walk. Kto walczy na gali FAME: REBORN

Walka wieczoru: Sebastian Fabijański - Sylwester Wardęga

Patryk Bandurski - Piotr Szeliga

Maciej Sulęcki - Norman Parke

Kornel Regel - Amadeusz Roślik

Norbert Gierczak - Dariusz Kaźmierczuk

Dominik Zadora - Michał Pasternak

Natalia Korgol - Elizabeth Anorue

Grzegorz Gancewski - Adrian Polański

Jakub Maślanka - Natan Marcoń

Iga Kozińska - Weronika Malinowska

Tomasz Gromadzki - Marcin Wrzosek

