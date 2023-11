Ciało Roberta Burneiki przeszło taką przemianę, że nie byliśmy w stanie go rozpoznać! Zamurowało nas, gdy pokazał to zdjęcie

Arkadiusz Tańcula bez dwóch zdań zalicza się do grona najbardziej aktywnych gwiazd w mediach społecznościowych i co rusz publikuje kolejne posty i relacje, w których chwali się chociażby swoją sylwetką i tym, co stało się z jego ciałem po ostatniej walce. Tym razem zawodnik FAME MMA oraz aktora znany z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" postanowił pochwalić się kolejnym swoim projektem, który właśnie wystartował. Tańcula nie ukrywał, że spełnił jedno ze swoich marzeń.

Arkadiusz Tańcula spełnił swoje marzenie. Wielkie wydarzenie w życiu gwiazdora FAME MMA

Okazuje się, że w ostatnich tygodniach "Aroy" zajmował się budową studia, w którym będzie realizował swoje programy pod szyldem "Kanału Freakowego". Jak sama nazwa wskazuje, gwiazdor FAME MMA ma zamiar przybliżać widzom wydarzenia ze świata freak fightów oraz oceniać kolejne wydarzenia i gale, jakie miały miejsce. - Zawsze marzyłem o stworzeniu platformy, która będzie centrum dla wszystkich miłośników tego, co najbardziej elektryzujące w świecie rozrywki. Kanał Freakowy to nie tylko kolejny projekt, to moja pasja i zaangażowanie w dostarczanie najświeższych informacji i analiz. Chcę, by był to kanał, który naprawdę łączy się z ludźmi i dostarcza im treści, których szukają - stwierdził Tańcula opowiadając o swoim nowym projekcie.

Wielka chwila w życiu Arkadiusza Tańculi! Posypały się gratulacje, gdy pochwalił się nowiną. Spełniło się jego marzenie

Pierwszy odcinek już pojawił się na YouTube, a wraz z nim pierwsze komentarze fanów Tańculi, którzy trzymają kciuki za powodzenie projektu. - Gratuluje fajnie prowadzenie powodzenia w kolejnych odcinkach - napisał jeden z fanów zawodnika FAME MMA. - Powadzenia Arku .bedzie oglądane - dodał kolejny z internautów trzymających kciuki za swojego idola.