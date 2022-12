Wielka gwiazda UFC nie żyje! Zmarł w wieku 45 lat. Stephan Bonnar miał kłopoty z sercem

Mariuszowi Pudzianowskiemu puściły wszystkie hamulce! Porównał hejtera do męskiego przyrodzenia, tak ostro jeszcze nie było

Ten tekst przeszedł do historii

Stephan Bonnar nie żyje. Były zawodnik organizacji UFC był niezwykle poważany w federacji. Pojawił się w federacji walcząc w pierwszym sezonie programu „The Ultimate Fighter”. Bił się z takimi sławami jak Tito Ortiz (już w Bellatorze), Anderson Silva, Igor Pokrajac, Jon Jones, Krzysztof Soszyński czy Rashad Evans. Łącznie walczył w klatkach organizacji na całym świecie 24 razy.

Tomasz Adamek: W święta nie piję alkoholu, bo złożyłem śluby Bogu [WYWIAD]

Nie żyje gwiazda UFC, Stephan Bonnar. Był członkiem Galerii Sław UFC

Stephan Bonnar nie był pierwszą lepszą gwiazdą organizacji UFC. Najlepiej świadczy o tym fakt, że został włączony do Galerii Sław UFC. - Jego walka z Forrestem Griffinem zmieniła ten sport na zawsze i nigdy nie zostanie zapomniana. Fani kochali go, a on dawał z siebie wszystko. Będziemy za nim tęsknić – powiedział Dana White, szef UFC.

Organizacja złożyła kondolencje rodzinie Stephana Bonnara, który zmarł w wieku 45 lat z powodu zdrowotnych komplikacji związanych z sercem. Do tragicznego zdarzenia miało dojść, gdy Stephan Bonnar był w pracy.

Tak Mariusz Pudzianowski wypowiadał się o kupowaniu prezentów na święta. Przyznał, co woli wręczać