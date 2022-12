Wielki hejt wylał się na Popka w internecie. Ludzie mają już tego po prostu dość

XTB KSW 77 RELACJA NA ŻYWO KSW 77 LIVE ONLINE Pudzianowski vs Khalidov NA ŻYWO w INTERNECIE XTB KSW 77 WYNIK LIVE

Popek przez wiele lat swojej kariery wykreował niezliczoną ilość muzycznych hitów. Polacy świetnie bawili się przy kawałkach "Króla Albanii". Już dawno jednak próbujący swoich sił w MMA artysta odszedł od klasycznie postrzeganego rapu. Popek chętnie eksperymentuje z tym ważnym dla wielu fanów gatunkiem. Niektórym jednak się to mocno nie podoba. Coraz częściej jego muzyka to mieszanka rapu i popu. Choć taka twórczość znajduje swoich amatorów, to z drugiej strony naraża muzyka i sportowca na ogromną krytykę, czego przykład mieliśmy, gdy ostatnio opublikował na Facebooku piosenkę nagraną wraz z DJ Omenem i Obywatelem G.C. o tytule "Lustro".

Nowa piosenka Popka. Ostry hejt

Popek prawdopodobnie nie przypuszczał, że zdania na temat kolejnego utworu będą aż tak podzielone. Zazwyczaj bowiem jego fani wiedzieli czego się po nim spodziewać i z reguły chwalili jego muzykę. Tym razem głosy były wyraźnie podzielone. Niektórym oczywiście utwór przypadł do gustu i świetnie się przy nim bawili. Inni jednak nie zamierzali siedzieć cicho w momencie, gdy ich idol postanowił wyraźnie zmienić swoją muzyczną drogę. Choć dalej wspierają go w sporcie i na scenie, to nie ukrywają, że taka muzyka nie wpisuje się w ich gusta.

Fani mocno krytykują Popka

Wystarczy przejrzeć komentarze pod facebookowym postem. "Parodia" - czytamy w jednym z nich. Dalej inni obserwujący komentowali jeszcze mocniej. "Słabe. Nie w twoim stylu. Wypociny", "Słuchając czegoś tego.. idzie raczej w dół i coś ten hop hop się zmienił w łubudubu" - czytamy w kolejnych opiniach. Jeden z fanów z rozrzewnieniem wspominał dawne czasy. "Popuś wróć do klimatów które nagrywałeś w garażu w UK... to był sztos" - czytamy.