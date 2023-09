Wielki powrót "Bestii" Piechowiaka! Niepokonany freak-fighter wagi ciężkiej stoczy kolejną walkę na CLOUT MMA 2

Artur Szpilka zabrał swoje psy w szczególne miejsce. Dla wielu to nie do pomyślenia, niecodzienny widok

Piotr "Bestia” Piechowiak to kolejna gwiazda organizacji CLOUT MMA. Kulturysta i siłacz wejdzie do klatki już 28 października 2023 roku w ORLEN ARENIE w Płocku. Kto będzie jego przeciwnikiem? Rywal "Bestii” zostanie ujawniony już niedługo! Pora odsłonić kolejne karty przed galą CLOUT MMA 2, która odbędzie się 28 października w płockiej ORLEN ARENIE. Kolejnym zawodnikiem, który zaprezentuje się w klatce naszej organizacji jest Piotr "Bestia” Piechowiak, który wraca do freak-fightów po dłuższej przerwie, w której m.in. poświęcał się kulturystyce.

"Bestia” pozostaje niepokonany w klatce. Jego rekord w walkach MMA wynosi obecnie 3:0. Czy 28 października uda mu się odnieść czwarte zwycięstwo? Jego przeciwnika poznacie już niedługo. Sprzedaż biletów na galę CLOUT MMA 2 trwa na platformie GoingApp.pl. Ceny biletów na galę w ORLEN ARENIE w Płocku ruszają już od 49 złotych.

Karta walk CLOUT MMA 2: