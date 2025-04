Wojciech Szczęsny kompletnie zaskoczył fana! Polak zrobił to bez żadnego zawahania. Nagranie zrobiło furorę

Rudiger przemówił po ataku furii w finale z Barceloną. Zwrócił się do sędziego

To był mecz godny finału, a przede wszystkim El Clasico. Barcelona, jako pierwsza otworzyła worek z bramkami, a na listę strzelców wpisał się Pedri. Jednak prawdziwy festiwal strzelecki miał miejsce w ostatnim kwadransie regulaminowego czasu gry. W 70. minucie Kylian Mbappe pokonał Wojciecha Szczęsnego z rzutu wolnego. Chwile później Aurelien Tchouameni znakomicie odnalazł się w polu karnym "Blaugrany" i to "Królewscy" byli bliscy zwycięstwa w tym meczu. Tak się jednak nie stało, ponieważ Ferran Torres otrzymał znakomite podanie od Lamine'a Yamala i z dużą łatwością minął bramkarza rywali i skierował piłkę do pustej bramki.

O zwycięstwie w Pucharze Króla zadecydowała dogrywka, a bohaterem został Jules Kounde, który przejął piłkę przed polem karnym Realu Madryt i precyzyjnym strzałem pokonał Thibauta Courtoisa.

Wojciech Szczęsny ponownie zaskoczył! Fan zapamięta tę sytuację na długo

W mediach społecznościowych krąży filmik, w którym głównym bohaterem jest nie kto inny, jak Szczęsny. Polski bramkarz wracając z treningu zastał czekających na piłkarzy fanów. Jeden z nich nagrał, jak 35-latek podjechał i bez żadnego zastanowienia odsunął szybę i dał młodemu fanowi swoją koszulkę z meczu finałowego Pucharu Króla. Tę sytuację na pewno na długo zapamięta kibic Barcelony.

30 kwietnia, Barcelona w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów zmierzy się z Interem. Początek spotkania jest zaplanowany na godzinę 21:00.