Wielki powrót do klatki potwierdzony! "Laluna" zawodniczką CLOUT MMA, gwiazda "Królowych życia" zawalczy na CLOUT MMA 2

Mariusz Pudzianowski ujawnił prawdę o walce! Przyznał to po czasie, zdecydował się o tym powiedzieć publicznie

przyznał to po czasie

Gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało partnerki Hardkorowego Koksa, aż oniemieliśmy. Kaja Burneika zrzuciła ubrania i nie miała oporów, aby to pokazać

Katarzyna „Laluna” Alexander wraca do klatki już 28 października. Gwiazda znana m.in. z programu „Królowe Życia” stoczy swój kolejny pojedynek po ponad rocznej przerwie na CLOUT MMA 2 w ORLEN ARENIE w Płocku. Do tej pory Laluna tylko raz miała okazję meldować się w oktagonie, w maju ubiegłego roku na gali FAME 14, gdzie zmierzyła się z Wiktorią Jaroniewską i musiała uznać wyższość swojej rywalki. Teraz gwiazda "Królowych życia" TTV dołącza do karty walk CLOUT MMA 2, na której już teraz znajduje się wiele dużych nazwisk, a federacja i tak nie odkryła jeszcze wszystkich swoich asów, tak jak jeszcze nie poinformowała oficjalnie, kto będzie rywalką Katarzyny Alexander.

KARTA WALKA CLOUT MMA 2

Daniel Omielańczuk – Denis „Bad Boy” Załęcki – boks w małych rękawicach

Jerome Le Banner – Dawid „Crazy” Załęcki – K-1 w małych rękawicach

Marcin „El Testosteron” Najman – Piotr „Lizak” Lizakowski – MMA

Bob „The Beast” Sapp – Piotr „Bestia” Piechowiak – MMA

Katarzyna „Laluna” Alexander – TBA

Toni Chaplin – Marcel „Gawronek” Gawroński – MMA (zasady semi-pro)

Rafał „Boro” Borkowski – 10 rywali – prolog Akademii CLOUT CHASER

Sonda Czy CLOUT MMA podbije scenę freak-fightów w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

LALUNA ZAWALCZY NA CLOUT MMA 2 🚨KRÓLOWA JEST TYLKO JEDNA! I zobaczycie ją na CLOUT MMA 2 w ORLEN ARENIE W PŁOCKU. LALUNA wraca do klatki ze zdwojoną siłą! 💪28 października ZOBACZYCIE LALUNĘ w WERSJI 2.0. Królowa Życia przeszła METAMORFOZĘ, która Was zaskoczy! Szykuje się… pic.twitter.com/KRrZQ0hjWK— CLOUT MMA (@cloutmma) September 21, 2023