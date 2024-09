Wielkie starcie na KSW 100! Damian Janowski kontra pogromca Materli, szykuje się mocno młócka

Tomasz Adamek szczerze na temat swojej religii! Pokazał to Kubie Wojewódzkiemu, musiał to zrobić

KSW odsłania kolejne karty przez jubileuszową galą

Trwa wielkie odliczanie do gali XTB KSW 100, która już 16 listopada odbędzie się w PreZero Arenie Gliwice. W ostatnich tygodniach poznaliśmy już kilka nazwisk, co tylko podgrzało atmosferę i zelektryzowało kibiców wyczekujących dobrych walk. Jedną z najważniejszych walk jubileuszowej gali jest oczywiście pojedynek Mameda Khalidova z Adrianem Bartosińskim, a kolejne ruchy legendarnego zawodnika KSW w mediach społecznościowych pokazują tylko, jak ważne będzie to dla niego starcie. Nie oznacza to jednak, że na karcie walk nie będzie innych, równie emocjonujących pojedynków. Jeden z nich został ogłoszony przez organizację w niedzielę 29 września. Okazuje się, że Damian Janikowski już zakończył odpoczynek po lipcowej gali i w PreZero Arenie Gliwice zmierzy się on z Piotrem Kuberskim. "Qbear" po raz ostatni w klatce zameldował się w marcu tego roku, kiedy pokonał i ciężko znokautował w pierwszej rundzie Michała Materlę.

Janikowski vs. Kuberski na XTB KSW 100

Ma na swoim koncie czternaście zawodowych pojedynków, z których trzynaście zakończył jako tryumfator. Reprezentant klubu Ankos MMA od roku 2019 pozostaje niepokonany. W tym czasie wygrał jedenaście starć, zdobył pas mistrzowski wagi średniej organizacji FEN i obronił go dwa razy. Popularny „Qbear” znany jest z nokautowania rywali. Większość zwycięstw zanotował przed czasem

Damian Janikowski podczas gali w Gliwicach wejdzie do okrągłej klatki po raz szesnasty. Były medalista olimpijski w zapasach rywalizuje w MMA od roku 2017 i ma na swoim koncie dziesięć wygranych, z których aż sześć zdobył przed czasem – pięć raz nokautował swoich rywali, a raz wygrał przez poddanie. Damian ostatni raz rywalizował w lipcu tego roku, kiedy to stanął do walki o pas mistrzowski z Pawłem Pawlakiem, ale musiał uznać jego wyższość w klatce.