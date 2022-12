Wiemy, co dalej z Mariuszem Pudzianowskim i Mamedem Khalidovem w KSW! Dyrektor sportowy federacji o przyszłości ikon [WIDEO]

Lata mijają, ale Mariusz Pudzianowski jak był, tak i dalej jest jedną z największych ikon federacji KSW, której walki elektryzują fanów. Co prawda byłemu siłaczowi nie udało się pokonać Mameda Khalidova podczas gali XTB: KSW 77 w Arenie Gliwice, ale obaj gwiazdorzy federacji dostarczyli kibicom masę niezapomnianych emocji, Niemniej jednak, już chwilę po walce fani mogli zastanawiać się, w jakim zestawieniu teraz mógłby wystąpić Mariusz Pudzianowski. Swoją gotowość do walki z nim zgłosił m.in. Artur Szpilka, więc postanowiliśmy zapytać jedną z najważniejszych osób w federacji KSW, jakie mają plany dla swoich ikon.

Mariusz Pudzianowski zawalczy na KSW z Arturem Szpilką? Dyrektor sportowy federacji opowiada o najbliższych planach

- Na pewno będą rozmowy, jakie Mariusz ma plany i ile jeszcze chce walczyć. To była największa walka w jego karierze i też różne refleksje przychodzą po takim pojedynku, także dajmy Mariuszowi to przetrawić. On pewnie w poniedziałek i tak będzie biegał o 5 (...) Pewnie w styczniu moi szefowie się z nim spotkają i będziemy planować kolejne wielkie starcia - powiedział po gali XTB: KSW 77 Wojsław Rysiewski w rozmowie z "Super Expressem" zdradzając, że już niebawem strony siądą do rozmów. Podobnie ma wyglądać również sytuacja Mameda Khalidova.

Mamed Khalidov znów spróbuje zdobyć pas mistrzowski? Przyszłość ikon KSW niebawem będzie znana

Niewykluczone, że już niebawem przyjdzie nam zobaczyć walkę Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Mamed Khalidov z kolei być może znów powalczy o pas mistrzowski. - Dwóch super rozpoznawalnych zawodników, trochę starcie też dyscyplin, taki freak-fight w starym stylu. Pytanie, czy Artur już jest tak pewny swoich umiejętności w MMA, że podjąłby takie wyzwanie. Bo myślę, że Mariusz by się ani chwili nie zastanawiał - dodał Rysiewski. Zobaczcie całą rozmowę z dyrektorem sportowym KSW, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!