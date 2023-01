Wkurzony Mateusz Gamrot ostro odpowiedział gwieździe UFC i wyzwał go do walki! "Przestań kłamać"

Co za fotki!

Mateusz Gamrot nie wytrzymał. Polska gwiazda organizacji UFC czeka na ogłoszenie kolejnego pojedynku. Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do potencjalnego starcia. Polak zaczepia kolejnych zawodników. Ostatnio wyzywał do walki na UFC w Londynie Rafaela dos Anjosa, teraz zaczepia się z Michaelem Chandlerem. W swoich mediach społecznościowych opublikował nagranie, które wyprowadziło go z równowagi.

Mateusz Gamrot wyzywa gwiazdę UFC na walkę! "Przestań kłamać"

Gamrot opublikował nagranie, na którym Michael Chandler najpierw typuje walkę podczas studia w telewizji tuż przed starciem Polaka. Po kilku miesiącach Chandler twierdzi, że... nie widział żadnej walki "Gamera".- Michael, przestań kłamać wszystkim ludziom dookoła, obudź się już po ostatnim duszeniu i nie bój się walczyć. Zróbmy to w maju na UFC w Miami! - napisał na Twitterze wyraźnie rozdrażniony Mateusz Gamrot.

Czy dojdzie do takiego pojedynku? Potencjalna wygrana Gamrota z Chandlerem z pewnością pozwoliłaby mu zaliczyć duży awans w rankingu kategorii lekkiej.

Mateusz Gamrot w UFC - bilans, walki

Mateusz Gamrot zadebiutował w UFC, przegrywając walkę z Guramem Kutateladze po bardzo kontrowersyjnym werdykcie. Wygrał cztery kolejne starcia ze Scottem Holtzmanem, Jeremym Stephensem, Diego Ferreirą i utalentowanym Armanem Tsarukyanem. Ostatnie starcie przegrał z Beneilem Dariushem.

Jego obecny bilans w UFC to 4 wygrane, 2 porażki. Ogólny bilans walk to 21 wygranych, 2 porażki i jedno starcie uznane za nieodbyte po faulu Gamrota.

