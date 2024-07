Wojtek Gola i jego najbliżsi dostają groźby! Wstrząsające, co dzieje się u włodarza FAME tuż przed galą na PGE Narodowym

Marianna Schreiber wypięła krągłe pośladki do kamery. Filmik z rozgogoloną 31-latką trafił do sieci. Fani nie wytrzymali

Potężny dziw nas bierze, kiedy patrzymy na Mariusza Pudzianowskiego. Poszedł pracować do sadu, aż cięzko uwierzyć, co na siebie włożył!

Gala FAME 22 na PGE Narodowym zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie oczy zdecydowanej większości internautów skierowane są na to, co dzieje się we freak fightowej organizacji, u jej zawodników i przede wszystkim włodarzy. W ostatnim czasie nie brakowało mocnych newsów i wydarzeń, jak chociażby ogłoszenie Filipa Chajzera w FAME i jego wyznanie o problemach z używkami, czy szorstka wymiana ojca "Bandury" z "Diablo" Włodarczykiem. W mediach społecznościowych z kolei królują kolejne posty i przeróbki z wykorzystaniem wizerunku Wojciecha Goli i jego rzekomej biseksualności. Okazuje się jednak, że część internautów idzie w swoich "żartach" i wpisach zdecydowanie za daleko, co wywołało najpierw mocną reakcję jednego z włodarzy, a później wyjaśnienia całej sytuacji.

Sonda Czy powinno dojść do walki Marcin Najman - Boxdel na FAME 22 na PGE Narodowym Oczywiście, koniecznie! Nie, to bez sensu Nie mam zdania

Niedawno Gola opublikował w mediach społecznościowych relację z informacją, że poszukuje on najlepszych adwokatów zajmujących się cyberprzestępstwami oraz wizerunkiem w sieci. Tomasz "Gimper" Działowy postanowił dopytać jednego z włodarzy FAME, skąd ta decyzja. Okazuje się, że Wojciech Gola i jego najbliżsi nie są nie tylko ofiarami mniej lub bardziej wyszukanych obrazków w internecie, ale sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna.

- Wiadomo, memy i materiały humorystyczne to jest chyba nieodłączna część naszego życia, natomiast niestety sporo osób dopuszcza się przy okazji mowy nienawiści, no a w szczególności gróźb karalnych też wobec moich bliskich. No i nie pozwolę na atakowanie ich – wyjaśnił Gola w materiale "Gimpera" dodając, że to właśnie z tą grupą internautów ma zamiar walczyć przy pomocy prawników.