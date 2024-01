Wojtek Gola uderzył pięścią w stół. Zapytano go o partnerkę, włodarz FAME MMA nie gryzł się w język

O związku Wojtka Goli zrobiło się głośniej kilka miesięcy temu. Wszystko zaczęło się od tego, że fani dostrzegli na materiałach udostępnianych przez golę z wakacji na Ibizie tajemniczą kobietę, która mu towarzyszyła. Kilka tygodni później 35-latek potwierdził w mediach społecznościowych, że spotyka się z 19-letnią Sofią Siwoką, Młoda modelka szybko zyskuje popularność – jeszcze pod koniec roku śledziło ją na Instagramie prawie 50 tysięcy osób, teraz jest to niespełna 75 tysięcy! Część fanów wypomniała jednak włodarzowi FAME MMA dużą różnicę wieku między nim, a jego partnerką. Teraz postanowił on na to odpowiedzieć.

Wojtek Gola nie gryzł się w język po pytaniu o młodszą partnerkę

W rozmowie ze „Światem Gwiazd” Wojtek Gola i jego ukochana postanowili nieco więcej opowiedzieć na temat swojego związku. Po raz pierwszy spotkali się znanej warszawskiej galerii handlowej Złote Tarasy. – W ogóle nie wiedziałam, kto to jest. Na pierwszym spotkaniu zaczął mi opowiadać o sobie i o swoim życiu. Stwierdziłam, że jest bardzo ciekawym facetem i później zaczęłam poznawać innych influencerów polskich, ale wcześniej nie znałam nikogo – opowiada Sofia Siwoka.

Sam Gola odniósł się z kolei do wspomnianej krytyki, jaka na niego spadła za fakt, że spotyka się z o wiele, bo o 16 lat młodszą partnerką. – My najlepiej wiemy, co do siebie czujemy i jak się dogadujemy. Ludzie zawsze będą zawistni, to chyba jest nieodłączne przy mojej osobie – ocenił jeden z szefów FAME MMA.