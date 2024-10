Wstrząsnęło nami po zobaczeniu, co dzieje się z Mamedem Khalidovem! Tego nie da się zakryć. Do walki coraz bliżej i takie obrazki

Nadchodząca gala XTB KSW 100, która odbędzie się w listopadzie w PreZero Arenie Gliwice już teraz wzbudza ogromne emocje, przede wszystkim ze względu na nazwiska zawodników, którzy pojawią się w klatce podczas jubileuszowego wydarzenia. Jednym z największych bohaterów jest oczywiście Mamed Khalidov, który powróci do klatki po kontuzji, której nabawił się podczas walki z Tomaszem Adamkiem na początku obecnego roku. Rywalem legendarnego zawodnika KSW będzie obecny mistrz kategorii półśredniej, Adrian Bartosiński i Khalidov nie ukrywa, jak ważne będzie to dla niego starcie. Już przed kilkoma dniami zapowiedział on w specjalnej wiadomości do swoich fanów, że rozpoczyna mocne przygotowania. O tym, jak bardzo są one intensywne idealnie świadczy to, jak obecnie wygląda Mamed Khalidov. Postanowił on pokazać się swoim fanom, a krótkie nagranie mówi samo za siebie.

Mamed Khalidov opublikował na swoim Instagram Stories krótką relację, na którym widać, jak bawi on się ze swoim kotem. Szczególną uwagę zwraca jednak twarz legendarnego zawodnika KSW, a dokładniej okolice jego prawego oka. Khalidov, najpewniej podczas zapowiadanych mocnych przygotowań, nabawił się ogromnego siniaka przy oczodole, który sięga aż jego prawej skroni. To jasno pokazuje, że legendarny zawodnik KSW niemiłosiernie zasuwa na treningach, aby na galę XTB KSW 100 przygotować najlepszą możliwą formę. Takich obrażeń nie da się łatwo zakryć.

Walka wieczoru z Adrianem Bartosińskim będzie dla Khalidova pierwszym starciem w MMA od czerwca 2023 roku, kiedy to na gali XTB Colosseum 2 pokonał Scotta Askhama.

XTB KSW 100 KARTA WALK

Main event: 83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #1 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs. Adrian Bartosiński #C (15-0, 11 KO, 2 Sub)

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (25-6, 1NC, 6 KO, 14 Sub) vs. Darko Stošić #1 (21-6, 15 KO, 1 Sub) - o pas mistrzowski wagi ciężkiej

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (19-5-2, 6 KO, 5 Sub) vs. Marcin Wójcik #1 (20-9, 11 KO, 7 Sub) - o pas mistrzowski wagi półciężkiej

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (17-9 1NC, 12 KO) vs. TBA

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #IC (10-1, 2 KO, 3 Sub) vs. Kacper Formela #4 (18-4, 7 KO, 3 Sub) - o tymczasowy pas mistrzowski wagi piórkowej

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk #1 (21-6, 12 KO, 3 Sub) vs. Wiktor Zalewski #5 (7-0, 6 KO)

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #2 (14-1, 12 KO) vs. Damian Janikowski #3 (10-6, 5 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Madars Fleminas #2 (13-5, 7 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #4 (11-3, 4 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Dawid Śmiełowski #7 (11-1, 8 KO, 2 Sub) vs. TBA

70,3 kg/155 lb: Adam Brysz (3-1, 2 KO) vs. TBA