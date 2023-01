Marcin Wrzosek stanowczo o "liściu" Denisa Załęckiego na Piotrze Szelidze. Porównał go do Maradony

Kiedy tylko Jacek Murański pojawił się w federacji FAME MMA wraz ze swoim synem Mateuszem, od razu stał się rozpoznawalny, przede wszystkim ze względu na swój styl wypowiedzi i tzw. "dymy", których nie brakowało, kiedy tylko "Stary Muran" pojawiał się na konferencjach lub programach FAME MMA. Teraz Jacek Murański przygotowuje się do swojej kolejnej walki, która odbędzie się na gali HIGH League 6 w marcu, a jego rywalem będzie Marcin Najman. Na chwilę przed walką wyszły jednak na jaw nieznane wcześniej fakty o tym, jak "Stary Muran" próbował się wybić przed FAME MMA. Wszystko ujawnił Tomasz Oświeciński.

Jacek Murański próbował namówić na walkę Tomasza Oświecińskiego! Aktor ujawnił nieznane dotąd fakty o rywalu Najmana

Aktor, który na srebrnym ekranie wystąpił m.in. w filmach Patryka Vegi, takich jak "Pitbull", czy "Botoks" przed laty zaliczył także epizod w sportach walki, bijąc się w federacji KSW z "Popkiem" oraz Erko Junem. W klatce chciał się z nim sprawdzić również Jacek Murański, który miał kilkukrotnie pytać Oświecińskiego o możliwość stoczenia z nim pojedynku. Sytuacja miała mieć miejsce jeszcze zanim "Stary Muran" stał się sławny dzięki FAME MMA.

Wyciekły nieujawnione fakty o Jacku Murańskim! Prawda ujrzała światło dzienne dopiero po latach, planował to już wcześniej

- Zanim zaistniał w FAME to pisał do mnie już dużo wcześniej. On jeszcze menadżera jakiegoś miał ze trzy lata wcześniej, który do mnie pisał, czy nie chciałbym zawalczyć z Jackiem. On sam też pisał i zaczepiał, ale mi nie potrzeba takiego rozgłosu. Ja jestem aktorem, gram w teatrze poważne rzeczy i nie chciałbym się babrać w takim towarzystwie - wyznał Oświeciński w rozmowie z "TV Reklamą", ujawniając nieznane do tej pory informacje o tym, jak Jacek Murański chciał zdobyć rozgłos.

Sonda Czekasz na walkę Najman - Murański? Oczywiście! Nie mogę się doczekać! Nie interesuje mnie to

Tomasz Oświeciński o osobie J.Murańskiego:"Zanim zaistniał w FAME, to pisał do mnie dużo wcześniej. Jeszcze jakiegoś menadżera miał z trzy lata wcześniej, co do mnie pisał ”czy nie chciałbym zawalczyć z Jackiem?”. Sam pisał i zaczepiał, ale ja nie potrzebuje takiego rozgłosu". pic.twitter.com/GcAJWYSVhJ— FreakInfo (@FreakInfo_) January 13, 2023