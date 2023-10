Wydało się, co Krzysztof Radzikowski naprawdę myśli o Mariuszu Pudzianowskim! Powiedział to wprost, krótki komentarz

Mamed Khalidov wprost o negocjacjach z FAME MMA! Co z walką z Adamkiem? Gwiazdor KSW zabrał głos

Fani zawodów "Strongman", którzy śledzili poczynania Mariusza Pudzianowskiego oraz jego kolejne sukcesy bez dwóch pamiętają również, jak drogi obecnego gwiazdora federacji KSW przycinały się z drogami Krzysztofa Radzikowskiego, którego dziś wiele osób kojarzyć może przede wszystkim z udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV. Byli już siłacze niejednokrotnie mieli okazję startować na tych samych zawodach, z czego oczywiście zachowały się fotografie w ich prywatnych archiwach. Podczas jednego z ostatnich odcinków programu TTV, Krzysztof Radzikowski wypowiedział kilka słów o Pudzianowskim.

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Mariuszu Pudzianowskim. Powiedział to na wizji

Gwiazdy programu Gogglebox TTV miały okazję komentować jeden z odcinków nowego sezonu "Ninja Warrior Polska", w którym pojawił się Mariusz Pudzianowski, a nawet miał okazję zmierzyć się z torem przeszkód, chociaż niestety był on daleki od pokonania go. Zanim jednak "Pudzian" pojawił się na linii startu, Krzysztof Radzikowski skupił się na wieku nieco starszego kolegi po fachu.

Wydało się, co Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV naprawdę myśli o Mariuszu Pudzianowskim! Powiedział to wprost, krótki komentarz

- Powiem ci chwała mu za to, że 46 lat i mu się chce. - wyznał z uśmiechem na ustach Krzysztof Radzikowski, kierując słowa do siedzącego obok niego Dominika Abusa. Mariusz Pudzianowski niejednokrotnie zaskakiwał już swoich fanów dalej utrzymując reżim treningowy oraz niesamowitą sylwetkę, nawet pomimo upływu czasu i zbliżania się do bariery 50 lat. Jak widać, jego wyczyny robią wrażenie nawet na Radzikowskim.