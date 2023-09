i Autor: KSW / Materiały prasowe Mariusz Pudzianowski

przyznał to po czasie

Mariusz Pudzianowski ujawnił prawdę o walce! Przyznał to po czasie, zdecydował się o tym powiedzieć publicznie

Waldemar Kowalski 21:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Fani Mariusza Pudzianowskiego z niecierpliwością czekają na jego kolejną walkę po tym, jak były strongman po raz ostatni zameldował się w klatce KSW podczas walki z Arturem Szpilką na XTB KSW Colosseum 2. Obecnie "Pudzian" leczy jednak kontuzję kolana i jak się okazuje, to nie pierwsza sytuacja kiedy ten musiał dochodzić do siebie, co otwarcie przyznał w programie "Ninja Warrior Polska".