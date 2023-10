Byliśmy w głębokim szoku, gdy zobaczyliśmy to u Mariusza Pudzianowskiego. Tego mogliście nie wiedzieć, musiał się mocno napocić

Kiedy tylko Sylwester Wardęga opublikował na swoim kanale YouTube film o mrocznej przeszłości YouTuberów, niemalże cała Polska z oburzeniem skupiła się na tym, co w przeszłości działo się z udziałem wpływowych idoli nastolatek, skupiając się przede wszystkim na "Stuu". Kolejne fakty oraz działania podejmowane w przestrzeni publicznej odbijały się szerokim echem, a fani "Strong Ekipy" prowadzonej przez Krzysztofa Radzikowskiego, Konrada Karwata oraz Dominika Abusa oczekiwali od swoich idoli, że ci również skomentują to, co dzieje się obecnie w polskim internecie. Tak też zrobili.

Krzysztof Radzikowski mocno w sprawie Pandora Gate. Po filmie Sylwestra Wardęgi zabrał głos, taka kara powinna spotkać zamieszanych w sprawę

Przyjaciele w kolejnym vlogu na swoim kanale "Strong Ekipa" nie ukrywali oburzenia kolejnymi doniesieniami w sprawie mrocznej przeszłości YouTuberów, a Krzysztof Radzikowski bez ogródek nazwał to, co działo się przed laty. Przy okazji gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV oraz jego przyjaciele jasno dali do zrozumienia, jaka kara powinna spotkać tych, którzy zamieszani są w "Pandora Gate" i pojawiają się na nich niezbite dowody.

Tak Krzysztof Radzikowski chce karać zamieszanych w Pandora Gate. Wzburzony nie gryzł się w język, mówi o eliminacji

- Jeśli to wszystko okaże się prawdą, to wydarzyła się kupa złego, kupa skur*******wa i tragedia. Po prostu do naszych głów nie dochodzi, że ktoś może skrzywdzić dziecko, że ktoś za jakiś czas może w podobny wykorzystać nasze dziecko. Tacy ludzie powinni być eliminowani ze społeczeństwa. - stwierdził dosadnie Krzysztof Radzikowski będący głęboko poruszony tym, jakie informacje wchodzą po latach na światło dzienne.