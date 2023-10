Izak krótko o Boxdelu! Jeden z szefów GOATS zabrał głos po wybuchu Pandora Gate [TYLKO U NAS]

Po filmie opublikowanym przez Sylwestra Wardęgę, a później również "Konopskyy'ego" o mrocznej przeszłości wielu YouTuberów, polski internet zapłonął, a afera "Pandora Gate" zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Konsekwencje szybko dotknęły wielu twórców, wśród których znalazł się do niedawna jeszcze jeden z włodarzy FAME MMA Michał "Boxdel" Baron, który został wykluczony z federacji, gdy pojawiły się jego wiadomości wymieniane nieletnią wówczas fanką. Sprawa Boxdela rzuciła oczywiście również cień na przyszłość powstałego kilka miesięcy temu projektu "GOATS" i jak się okazuje, jego kontynuacja w obecnym składzie (Boxdel, Sylwester Wardęga, Kacper Błoński, Wojciech Gola, Piotr Skowyrski) raczej nie jest możliwa, co już podczas jednej z ostatnich relacji live przyznał "Izak". Teraz potwierdził, że osoby zaangażowane w projekt muszą przeprowadzić poważną rozmowę.

Izak komentuje Pandora Gate. Zabrał głos w sprawie GOATS i Boxdela

- Przede wszystkim my sobie musimy porozmawiać. Na pewno nie wiem, jak mam widzieć teraz współpracę Boxdela z Sylwkiem po tym, co się wydarzyło. Musimy porozmawiać wspólnie o tym wszystkim, co się dzieje w internecie i podjąć działania. Ja też nie chcę mówić dokładnie o sobie, bo musimy porozmawiać z chłopakami i też chcę usłyszeć od nich, jaki mają plan i co chcą robić dalej - wyznał Skowyrski rozmawiając z "Super Expressem" po gali Move Federation 2. Zobaczcie całą rozmowę z Izakiem w materiale wideo poniżej.