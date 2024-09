Wydało się, ile zarabia Sławomir Peszko u boku Lexy Chaplin. Cała prawda o działalności byłego piłkarza w CLOUT MMA

Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać. Zobaczył co zrobił Michał Materla i powiedział to wprost, inaczej się tego ująć nie da!

Sławomir Peszko jest 44-krotnym reprezentantem Polski i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy ostatnich lat. Nic dziwnego, że zainteresował się nim coraz bardziej popularny świat freak-fightów. 39-latek wszedł do niego w zeszłym roku, gdy wraz z Lexy Chaplin został ambasadorem nowej federacji CLOUT MMA. Przez kilkanaście miesięcy zorganizowała ona pięć gal, a ta szósta była planowana na październik, jednak została przełożona na późniejszy termin. Okazuje się, że to spory cios nie tylko dla fanów, którzy czekali na kolejne freak-fightowe emocje, lecz także dla samego Peszki. Zgodnie ze słowami "Szalonego Reportera", zarabia on najwięcej przy organizacji kolejnych gal, chociaż ma też zapewnioną stałą pensję od CLOUT MMA.

Cała prawda o zarobkach Sławomira Peszki w CLOUT MMA

- Nie powiem ile, ale około 150 tysięcy od gali - powiedział o zarobkach Peszki "Szalony Reporter" w programie "Szalony Tańcula" tworzonym z Arkadiuszem Tańculą. - Takie są mniej więcej pieniądze, między 100 a 200 tysięcy. Zależy od sprzedaży gali. Uczestniczysz w ich programach, promujesz - dodał, po czym poinformował o stałej pensji byłego piłkarza, którą jego zdaniem ma pobierać.

- Nie wiem, czy też nie jest miesięcznie, że masz powiedzmy trzy-cztery "dychy" [30-40 tysięcy], a jak jest gala, to masz tyle [ok. 150 tysięcy]. Bo wiesz, zakaz konkurencji, nie możesz innych rzeczy firmować, też ci pewne współprace uciekają. Więc tam dostaniesz trzy-cztery "dychy" miesięcznie, a jak jest gala to powiedzmy 150 "koła", ale wtedy ciągniesz wszystkie konfy, musisz uczestniczyć we wszystkich programach, na gali - wypalił bezpośrednio freak-fighter, który ma za sobą walki m.in. w CLOUT MMA. Na ostatniej gali w czerwcu przegrał w kilkadziesiąt sekund z Jakubem Rzeźniczakiem.