Zalany krwią Arkadiusz Wrzosek zemścił się na Moznym! Brutalna jatka na KSW 79 dla Polaka

Spektakularny nokaut na gali KSW 79! Jembiev zgasił światło Delfino potężnym kopnięciem, to nagranie trzeba zobaczyć

To wywołuje ciarki!

Wrzosek i Mozny pierwszy raz zmierzyli się w 2015 r. w walce o mistrzostwo świata WKU. Wówczas górą był Słowak, ale tym razem musiał pogodzić się z porażką z Polakiem. "Hightower" w swojej drugiej walce w MMA od początku dyktował warunki i napierał na przeciwnika. Raz po raz punktował go potwornymi kopnięciami, które siały spustoszenie zwłaszcza z nogą wykroczną Moznego. Przez ponad dwie rundy Wrzosek bezlitośnie rozbijał rywala i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo, aż w końcu nadszedł zwrot akcji w trzeciej rundzie.

Zalany krwią Arkadiusz Wrzosek zemścił się na Moznym! Brutalna jatka na KSW 79

Przez długi czas wydawało się, że Mozny toczy walkę głównie z samym sobą i bólem po piorunujących kopnięciach Wrzoska. Słowak przyjął mnóstwo low kicków, które sprawiły, że ledwo stał na nogach, ale nie poddawał się i dalej walczył. Nastawił się na kontrę, która wreszcie przyszła. Mniej więcej na 3 minuty przed końcem walki Mozny trafił potężnym ciosem Polaka i posłał go na deski. Fani byłej gwiazdy Glory wpadli w przerażenie, ale natychmiast mocno go wsparli. Wrzosek walczył przez chwilę o przetrwanie i mocno zalał się krwią w parterze, jednak wytrzymał trudne chwile. Dość szybko wrócił do stójki i ponownie zaczął ścinać przeciwnika kopnięciami, aż w końcu wybił ostatni gong.

Wrzosek usłyszał radosny werdykt. Sędziowie punktowali 29-26 i dwukrotnie 29-27, a zawodnik z Pruszkowa mógł wznieść ręce w górę. Nie ukrywał radości, bo Mozny był jednym z niewielu rywali, którym do soboty się nie zrewanżował. Tuż po walce pokazał też, ile kosztowało go to zwycięstwo. Jeszcze w klatce pokazał, jak jego noga zniosła starcie ze Słowakiem. Liczne kopnięcia zapewniły mu wygraną, ale odbiły się też na zdrowiu. Śródstopie Wrzoska było napuchnięte niczym balon! 30-latek skupia się teraz na gali XTB KSW Colosseum 2, która odbędzie się na Stadionie Narodowym w dniu jego urodzin (3 czerwca). W rozmowie z Mateuszem Borkiem przyznał, że chce tam wystąpić!

INCREDIBLE!!! 👏 #KSW79 🇵🇱 Arek Wrzosek with another amazing fight in KSW!! pic.twitter.com/GUHhFys1rA— KSW (@KSW_MMA) February 25, 2023

Sonda Czy Mamed Khalidov będzie jeszcze mistrzem KSW? Tak Nie