Zapytali nowego trenera Szpilki o Mariusza Pudzianowskiego i... od razu wskazał ten istotny szczegół. To może być kluczowe

Kiedy tylko pojawiły się pierwsze plotki o tym, że w przyszłości może dojść do pojedynku Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką, wielu fanów federacji KSW zaczęło zacierać ręce na myśl o zestawieniu dwóch gwiazd organizacji. Atmosferę zaczęli podgrzewać również sami Pudzianowski i Szpilka, którzy nieustannie zaczepiają się w mediach społecznościowych, a kiedy KSW ogłosiło galę na PGE Narodowym, można przypuszczać, że to właśnie wtedy może dojść do tego pojedynku. O szanse "Szpili" w starciu z "Pudzianem" zapytany został Jarosław Rogala, który szkoli obecnie pięściarza z kick-boxingu. Natychmiast porównał on obu zawodników.

Dla wielu internautów oraz kibiców KSW, Mariusz Pudzianowski to prawdziwy tytan pracy, który swoją ciężką pracą i uporem pokazał, że można dojść na sam szczyt nawet, jeśli zaczęło się trenować sporty walki w dość późnym, jak na sportowca wieku. Tego samego zdania jest jeden z nowych trenerów Szpilki, który jednak w tym aspekcie zauważa ograniczenia "Pudziana".

- Mariusz walczy 13 lat, jest zawodnikiem doświadczonym, ale Artur walczy w ringu też bardzo długo. Już praktycznie od dziecka, od 15 roku życia. Jeżeli patrzeć w ten sposób, to Mariusz ma trochę mniejsze doświadczenie, bo ma "tylko" 13 lat i w późnym wieku zaczął. Niektórych rzeczy nie można już w późnym wieku zrobić – każdy fizjolog i lekarz to powie, że są już wtedy pewne ograniczenia. Ale i tak jest bardzo dobrym zawodnikiem. Jego opór i pracowitość są godne podziwu. - stwierdził Jarosław Rogala w rozmowie z "To Jest Boks" porównując obu zawodników, którzy niebawem mogą zmierzyć się w klatce KSW.