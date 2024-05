Tak Artur Szpilka wyglądał bez tatuaży i z włosami! Zaryliśmy szczęką o beton widząc przemianę gwiazdor KSW, wielu zdębieje na widok tego zdjęcia

musiał go o to zapytać

Fani Artura Szpilki doskonale wiedzą, że były pięściarz i obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW zalicza się do grona najbardziej aktywnych sportowców w mediach społecznościowych, regularnie publikując kolejne relacje oraz posty w sieci, pokazując m.in. co dzieje się w jego życiu, jak wyglądają jego treningi oraz przygotowania do kolejnych walk, a nie brakuje tam również prześmiewczych i humorystycznych momentów. Tym razem "Szpila" postanowił pokazać swoim wiernym fanom, jak dużo zmieniło się w jego wyglądzie od czasów, kiedy ten był dzieckiem i nastolatkiem. Przemiana, jaką przeszedł gwiazdor KSW sprawiła, że szczęki opadły nam do samej ziemi.

Obecnie jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy w wyglądzie Artura Szpilki jest brak włosów na głowie, co szybko stało się jednym ze znaków rozpoznawczych pięściarza, kiedy ten spał się naprawdę popularny. Jak jednak nietrudno się domyślić, nie zawsze tak było. W młodzieńczych latach Szpilka mógł pochwalić się naprawdę bujną czupryną, co idealnie pokazuje odkopane przez niego zdjęcie, którym pochwalił się w mediach społecznościowych.

- Tak to ja - napisał krótko na Instagram Stories "Szpila" dodając emotikonę płaczącą ze śmiechu oraz człowieka załamującego ręce w geście nieporadności do zdjęcia, które przedstawia go w czasach jego dzieciństwa. Bujna czupryna i brak tatuaży, które teraz zakrywają znaczną część jego ciała sprawia, że przemiana "Szpili" wydaje się być jeszcze większa.