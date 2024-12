i Autor: KSW KSW

Zawodnik padł nieprzytomny na twarz! Brutalny nokaut na KSW 101. Nie mogli go dobudzić [WIDEO]

Boli od samego patrzenia. Efektowny i bardzo bolesny finał walki Laid Zerhouni vs. Alain Van De Merckt na gali XTB KSW 101 w Paryżu. Walka zakończyła się już w 1. rundzie. Zerhouni trafił rywala, i choć ten z początku nie chciał paść, to Francuz poczuł krew i dołożył kolejne piorunujące serie ciosów. Van De Merckt bezwładnie upadł na twarz. To warto zobaczyć!