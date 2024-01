Zbieraliśmy szczęki z ziemi, gdy zobaczyliśmy jak mieszka Mamed Khalidov. Jego dom to prawdziwy pałac. Po prostu cudo!

Marcin Najman odpalił się po walce Murańskiego z Jóźwiakiem! Mocne słowa do Starego Murana, chodzi o walkę

Boli od samego patrzenia, co stało się Kamili Wybrańczyk! Okropny widok, nikt nie chciałby podzielić jej losu

Mariusz Pudzianowski bez ogródek o Janie Błachowiczu! Gwiazdor KSW publicznie powiedział to o ikonie UFC

powiedział to wprost

To był cud

Mamed Khalidov bez wątpienia należy do legend polskiego MMA. Zawodnik, który pochodzi z Czeczenii emigrował do kraku nad Wisłą już lata temu i ułożył sobie życie właśnie w Polsce. W zasadzie całą karierę związany był z KSW i tylko na krótki moment postanowił zmienić federację. Obecnie Khalidov przygotowuje się do kolejnego pojedynku, który będzie wyjątkowy. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że legenda KSW zmierzy się w boksie z Tomaszem Adamkiem. Gala odbędzie się 24 lutego w Gliwicach.

Tomasz Adamek zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz przed walką z Mamedem Khalidovem! Mocna deklaracja

Tak mieszka Mamed Khalidov. Cudowny pałac

- Bardzo chciałem takiego starcia, bo potrzebuję wyzwania sportowego. To jest dla mnie najważniejsze. To motywuje. Czeka mnie walka bokserska z legendą, z mistrzem pięściarstwa. Dla mnie to jest spełnienie marzeń - powiedział Khalidov w rozmowie z oficjalnym portalem KSW. Legenda sportów walki jest prawdziwą gwiazdą, ale w odróżnieniu od wielu innych sportowców, nie chwali się swoim życiem prywatnym.

Jednak dzięki serii „Tytani KSW” emitowanym na platformie Viaplay, mogliśmy się dowiedzieć nieco więcej o osobistych sprawach Khalidova. W serialu pokazano również większą część jego domu, który robi ogromne wrażenie. Zawodnik KSW ma ogromną posiadłość pod Olsztynem, położone nad jeziorem. Rozmiar willi robi ogromne wrażenie. Zdjęcia domu Khalidova znajdziecie powyżej.