i Autor: Instagram Petra Uradnickova pokazała się bez koszulki na ważeniu

Pokazała za dużo?!

Zjawiskowa gwiazda freak-fightów zszokowała! Pokazała swój biust wszystkim na ceremonii ważenia [ZDJĘCIA]

Bartosz Olszewski 19:49

Świat freak-fightów zaskakiwał fanów wieloma rzeczami. Organizacje zyskują wielką popularność nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, gdzie króluje organizacja Clash of the Stars. Jedna z zawodniczek Petra Uradnickova zszokowała swoim zachowaniem podczas ceremonii ważenia przed galą Clash of the Stars 7. Pokazała swój biust całej publiczności!